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На трассе Тула — Новомосковск загорелся Peugeot
Фото/видео «Тула Жесть»

На трассе Тула — Новомосковск загорелся Peugeot

Огонь полностью уничтожил автомобиль.

Вчера, 30 июня, на 30-м километре дороги Тула — Новомосковск в Киреевском районе сгорел Peugeot 308.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 21.36. В тушении участвовали 6 сотрудников МЧС и 1 единица техники. Обошлось без пострадавших.

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сегодня, в 09:14 0
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