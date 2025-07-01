На трассе Тула — Новомосковск загорелся Peugeot

Фото/видео «Тула Жесть»

Вчера, 30 июня, на 30-м километре дороги Тула — Новомосковск в Киреевском районе сгорел Peugeot 308.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 21.36. В тушении участвовали 6 сотрудников МЧС и 1 единица техники. Обошлось без пострадавших.