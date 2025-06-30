Банк России научит туляков распознавать дипфейки

Для создания цифровой копии человека злоумышленникам достаточно фотографии или записи голоса, и вот уже ваш «друг» или «коллега» присылает видеокружок, в котором просит срочно помочь с деньгами. И только очень внимательный пользователь сможет распознать обман.

Научиться распознавать дипфейки поможет тру-крайм—игра, где все не то, чем кажется на первый взгляд. Ваша задача — раскрыть дело. Попробуйте себя в роли ничего не подозревающей жертвы, вдумчивого следователя или даже самого афериста.

Сыграть можно несколько раз, выбирая разные роли. А проводниками в этой истории для игроков станут блогер Василий Бейнарович и портал Банка России «Финансовая культура». В тульском отделении регулятора отметили, что игра будет интересна и взрослым, и детям.

Участников, завершивших расследование, ждет сертификат и полезные чек-листы. Сыграть в игру «Дай деняк» можно здесь.