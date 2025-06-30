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Банк России научит туляков распознавать дипфейки

Банк России научит туляков распознавать дипфейки

Мошенники всё чаще используют цифровые технологии для обмана доверчивых людей.

Для создания цифровой копии человека злоумышленникам достаточно фотографии или записи голоса, и вот уже ваш «друг» или «коллега» присылает видеокружок, в котором просит срочно помочь с деньгами. И только очень внимательный пользователь сможет распознать обман.

Научиться распознавать дипфейки поможет тру-крайм—игра, где все не то, чем кажется на первый взгляд. Ваша задача — раскрыть дело. Попробуйте себя в роли ничего не подозревающей жертвы, вдумчивого следователя или даже самого афериста.

Сыграть можно несколько раз, выбирая разные роли. А проводниками в этой истории для игроков станут блогер Василий Бейнарович и портал Банка России «Финансовая культура». В тульском отделении регулятора отметили, что игра будет интересна и взрослым, и детям.

Участников, завершивших расследование, ждет сертификат и полезные чек-листы. Сыграть в игру «Дай деняк» можно здесь

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