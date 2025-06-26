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В Тульской области подвели итоги проекта «Предпринимательский маршрут 2.0»

В Тульской области подвели итоги проекта «Предпринимательский маршрут 2.0»

Мероприятие проходило в кластере «Октава».

В среду, 25 июня, в творческом индустриальном кластере «Октава» подвели итоги проекта «Предпринимательский маршрут 2.0: от истоков к инновациям».

Секрет успешного бизнеса — в постоянном развитии. Он должен непрерывно совершенствоваться и соответствовать запросам клиентов не только сегодня, но и иметь запас креативных идей на завтрашний день.

— Сегодня бизнес — это работа от человека к человеку. И работает он тогда хорошо, когда на первое место ставится польза для клиента, а не выгода для владельца. Если ты понимаешь, что бизнес перестал развиваться, то необходимо не стесняться что-то менять, обращаться к специалистам, проходить обучение и искать новые пути развития, — считает Анна Захарикова, руководитель тульской соляной пещеры.

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Именно поэтому она решила принять участие в проекте «Предпринимательский маршрут 2.0: от истоков к инновациям».

— Я действующий предприниматель, вхожу в Союз социальных предпринимателей. Вступила в программу, потому что время не стоит на месте, молодежь активно врывается в бизнес, привносит новые идеи. А это значит: чтобы быть в ногу со временем, нужно учиться. В рамках проекта у нас с коллегой родился новый проект — сайт «Ваш райдер». На нем будут собраны все подрядчики, занимающиеся организацией праздничных мероприятий. Пользователю не придется самостоятельно искать их. Он сможет, как в супермаркете, собрать всех необходимых ему специалистов: дизайнера, оформителя, ведущего, аниматоров, танцевальные и музыкальные коллективы и многих других.

Самым юным участником проекта стал школьник Дмитрий Пугач. Ему 13 лет, но он уже сейчас хочет изменить мир и сделать его удобнее и комфортнее. Парень посещает «Кванториум» и увлекается туризмом — несколько раз бывал в палаточных лагерях. На стыке этих двух увлечений у него и родилась идея для стартапа.

— В одном из палаточных лагерей, где я отдыхал, готовили обед на костре. Но есть было неудобно: металлическая миска быстро нагревалась от горячего и обжигала руки. Поэтому я придумал и создал походную подставку для посуды «Вершина». Она сделана с применением 3D-принтера и лазерного станка. Также я добавил в нее небольшие ящички для хранения специй, медикаментов, спичек и прочих необходимых на природе мелочей. Получился такой небольшой многофункциональный походный девайс. Позже узнал о проекте «Предпринимательский маршрут 2.0: от истоков к инновациям» и решил в него вступить. Благодаря пройденным занятиям стал лучше понимать, что такое бизнес и как строятся отношения покупателя и продавца.

Проект был разработан Союзом социальных предпринимателей при поддержке Центра «Мой бизнес». Он стал победителем Первого конкурса президентских грантов 2025 года и реализован в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В проекте приняли участие порядка 20 действующих и будущих социальных предпринимателей — молодые люди до 35 лет.

В течение четырех месяцев обучения молодые люди в теории и на практике узнали, что такое бизнес-процессы и как их разрабатывать, познакомились с основами финансовой грамотности. Также участники проекта посетили компании социальных предпринимателей и узнали от них секреты успешного бизнеса.

На подведении итогов министр развития предпринимательства и торговли Тульской области Александр Ильинский напомнил, что по поручению губернатора Дмитрия Миляева по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» в регионе реализуется целый комплекс мер поддержки социального бизнеса. Это и льготные займы, и консультации, и участие в выставках, бизнес-миссиях, и обучающие программы, а также действует пониженная налоговая ставка для предпринимателей.

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— В последнее время социальному бизнесу уделяется большое внимание. Ведь именно проекты социальных предпринимателей помогают сделать жизнь людей лучше и комфортнее. Такие инициативы очень важны. Правительство региона продолжит оказывать поддержку социальным предпринимателям, — отметил Александр Ильинский.

Президент Союза социальных предпринимателей региона Ирина Иванова отметила, что проект «Предпринимательский маршрут 2.0» направлен на вовлечение молодежи в создание социального бизнеса. Многие ребята хотят открыть свое дело, но не знают, с чего начать. Этот проект им в этом помогает.

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— За эти четыре месяца не только мы вас учили, но и благодаря вам мы научились многому. Желаю всем участникам, чтобы все знания, полученные в этом проекте, вы обязательно использовали в своей дальнейшей деятельности. Мы всегда поможем и поддержим все ваши начинания, — сказала Ирина Иванова. 

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вчера, в 12:10 0
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