«Если трубы спрячут под землю, мы утонем»: жители многоэтажки на проспекте Ленина о замене магистральной теплосети

Фото Алексея Герасимова, Дмитрия Дзюбина.

Решения у администрации и подрядчика пока нет – не придумали.

В этом году по разным программам нашелся бюджет на замену участка старой магистральной теплосети в районе Зеленстроя. Трубы давно пора было менять: магистраль эксплуатировалась с 1965 года. Контракт на работы городская администрация подписала с предприятием «Теплосити».

Трубы не просто меняют на новые, а еще и прячут под землю те, что все эти годы лежали на поверхности.

Один из участков теплосети, который планируют заменить и упрятать под грунт, проходит ровно вдоль дома № 116 по проспекту Ленина — дом за зданием с «Бургер Кингом» и «Томато».

В доме, кроме жилых квартир, находится редакция «Слободы» и Myslo, а еще детсад, ломбард и аптека. Жилую многоэтажку от «Бургера» как раз и отделяют накрытые бетонными коробами трубы.

Каждый раз во время дождя потоки воды с проспекта Ленина устремляются в сторону дома — из-за естественного рельефа. И ситуация выглядит так:

Основная часть воды уходит в короб теплотрассы…

…а остатки — к жилому дому:

Проблема в перепаде высот: от «Бургера» до труб выше, чем от труб до жилого дома. Разница — сантиметров пятьдесят. Это видно даже невооруженным глазом.

Что же будет, если трубы убрать? Ливневки здесь нет.

В проекте замены теплотрассы решение по участку на проспекте не предусмотрено никак.

Представитель подрядной организации Дмитрий Петровский на вопрос пока ответить не смог: решения еще нет. Но сообщил, что к нашему участку его работники приступят уже в начале июля.

В теруправлении по Привокзальному округу также выхода не искали, так как это прерогатива городских властей. А в администрации города на наш запрос ответили коротко:

— По информации управления по городскому хозяйству, в настоящее время прорабатываются дополнительные технические решения для предотвращения попадания ливневых стоков на территорию МКД по адресу: пр. Ленина, 116.

Главное, чтобы технические решения, которые «прорабатываются в настоящее время» не были проработаны слишком поздно. Например, к сроку сдачи подрядчиком всего объекта, когда главным станет просто успеть зарыть трубы в землю.