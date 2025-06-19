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В Белеве мужчина насиловал школьниц и угрожал их убить: дело направлено в суд

В Белеве мужчина насиловал школьниц и угрожал их убить: дело направлено в суд

История вскрылась после того, как мужчину поместили в СИЗО по подозрению в вымогательстве.

В Туле 41-летний Назиль Мелехов (имя и фамилия изменены. — Прим. ред.) обвиняется в вымогательстве, изнасиловании двух и более несовершеннолетних и угроз убийством.

В настоящий момент мужчина уже отбывает наказание за вымогательство и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года преступная группа, организованная Назилем, совершила четыре вымогательства на общую сумму 132 тысячи рублей. Кроме этого, в августе 2020 года он надругался над 13-летней школьницей. Приговором суда тогда ему было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

А уже после того как Назиля арестовали и поместили в СИЗО, следователям стало известно про омерзительный бэкграунд Назиля: мужчина несколько лет насиловал несовершеннолетних девочек, запугивая жертв связями с криминальным миром. В Белеве от его действий пострадали три несовершеннолетние девочки. Подробности этой истории можно прочитать ЗДЕСЬ.

Первое заседание по этому делу состоится 23 июня в 11.00. По совокупности наказаний Мелехову грозит пожизненное лишение свободы. 

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