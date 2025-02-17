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Мужчина увидел, как гаишнику дают взятку, и был избит
Фото СУ СК по Тульской области.

Мужчина увидел, как гаишнику дают взятку, и был избит

Инцидент произошел на территории поселка Ново-Ревякинского.

Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области по материалам ОРЧ (СБ) УМВД России по Тульской области и регионального ФСБ возбуждено уголовное дело по факту совершения сотрудниками полиции ряда преступлений.

По версии следствия, 20 декабря 2024 года на территории поселка Ново-Ревякинского в Ясногорском районе сотрудник экипажа ДПС получил от нетрезвого водителя 15 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Процесс передачи взятки увидел случайный прохожий, которого впоследствии избили сотрудники Госавтоинспекции. 

Сейчас должностные лица задержаны. Инспектору ОГИБДД предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, второму сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Водителю автомобиля предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренному ч. 3 ст. 291 УК РФ.

«Следователем осуществляется ряд следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу. Расследование продолжается», — отметили в пресс-службе регионального СК. 

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Автор:
сегодня, в 15:01 +7
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