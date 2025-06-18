Труп задушенной 22-летней девушки найден в Тульской области

Фото из архива Myslo

В Люберцах следователем следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 22-летней девушки.

По данным ведомства, 10 июня между подозреваемым и потерпевшей, которые вместе жили в квартире на ул. Лесной в Дзержинском, произошла ссора на почве ревности. Молодой человек задушил девушку, а затем рассказал о произошедшем своей матери и вместе с ней вывез труп в Заокский район Тульской области и закопал его в поле.

После исчезновения девушки ее друзья и родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением. Правоохранители быстро вышли на сожителя погибшей. Мать подозреваемого дала признательные показания и изобличила сына в совершенном преступлении, а также показала, где спрятано тело девушки.Следствие продолжается, в ближайшее время убийце выберут меру пресечения.