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  4. В Тульской области нашли труп 22-летней девушки, ставшей жертвой ревнивого кавалера - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Труп задушенной 22-летней девушки найден в Тульской области
Фото из архива Myslo

Труп задушенной 22-летней девушки найден в Тульской области

20-летний убийца вместе со своей матерью закопал тело бывшей возлюбленной в поле.

В Люберцах следователем следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 22-летней девушки.

По данным ведомства, 10 июня между подозреваемым и потерпевшей, которые вместе жили в квартире на ул. Лесной в Дзержинском, произошла ссора на почве ревности. Молодой человек задушил девушку, а затем рассказал о произошедшем своей матери и вместе с ней вывез труп в Заокский район Тульской области и закопал его в поле.

После исчезновения девушки ее друзья и родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением. Правоохранители быстро вышли на сожителя погибшей. Мать подозреваемого дала признательные показания и изобличила сына в совершенном преступлении, а также показала, где спрятано тело девушки.Следствие продолжается, в ближайшее время убийце выберут меру пресечения.

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