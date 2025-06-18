На ПМЭФ-2025 Тульская область поделилась практикой вовлечения участников СВО в бизнес

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В первый день XXVIII-го Петербургского международного экономического форума в северной столице состоялся Российский форум малого и среднего предпринимательства.

В панельной сессии «Герои в бизнесе» принял участие председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев. Он поделился лучшими практиками вовлечения участников СВО в бизнес. Тульская область в числе лидеров в стране по количеству мер поддержки для участников СВО и их семей. Сейчас в регионе действует более 70 мер поддержки для этой категории граждан – как финансовых, так и нефинансовых.

– По поручению губернатора Дмитрия Миляева перечень мер постоянно актуализируется и расширяется, исходя из запросов и реальных потребностей наших ребят и их семей. Актуализируем меры в том числе и с привлечением федеральных институтов. Совместно с Роскачеством мы запустим аудит действующих мер поддержки для улучшения алгоритмов оказания услуг, – отметил Михаил Пантелеев.

Более 70% вернувшихся из зоны СВО бойцов работают на предприятиях Тульской области. Губернатором инициирована региональная программа «Герой 71», позитивный опыт которой был отмечен Владимиром Путиным.

В проекте 14 направлений, три из которых нацелены на помощь в открытии собственного дела. Помимо образовательных модулей, консультаций, льготных налоговых преференций, предусмотрены льготные финансовые продукты от Центра «Мой бизнес»: например, льготный займ до 5 млн доступен по ставке 9% вместо 12%.

А по направлению «Реализуй свой потенциал в сельском хозяйстве» участникам доступен грант на развитие бизнеса от 1,5 до 7 млн рублей.

За каждым грантополучателем закреплен наставник из схожей сферы деятельности. Адресную работу с участниками СВО и их семьями в Центре «Мой бизнес» ведет выделенный сотрудник – бывший участник СВО.

– Одна из важнейших задач правительства Тульской области – формирование комфортных условий для адаптации и реализации наших бойцов, вернувшихся из зоны СВО. Здесь нужны четкие и слаженные действия всех институтов, как региональных, так и федеральных, – сказал Михаил Пантелеев. – Важно помочь интегрироваться в экономику участникам СВО, решившим заняться предпринимательской деятельностью. И здесь опыт как субъектов РФ, крупного бизнеса, финансовых институтов, так и координация этой работы Министерством экономического развития РФ крайне важны.