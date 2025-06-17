В Туле огласили приговор убийце двухлетней девочки: подсудимая отправится в колонию на 12 лет

Это убийство стало для женщины не первым — в 2012 году она зарубила отчима топором.

Тульский областной суд огласил приговор в отношении 31-летней жительницы Узловой Елены С. Женщина признана виновной в убийстве дочери.

Судом установлено, что 16 июня 2024 года обвиняемая находилась у себя дома вместе с двухлетней дочкой. Ребенок захотел взять стеклянную кружку с кухонного стола. Елена С., испугавшись, что девочка разобьет кружку, схватила дочь за руку и швырнула в сторону. Малышка ударилась о тумбочку и умерла. Причина смерти — тупая травма живота с кровотечением в брюшную полость.

В судебном процессе Елена С. признала вину полностью и согласилась с обвинением. С учетом особо опасного рецидива приговором суда ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее женщина уже была судима за убийство. В 2012 году она зарубила отчима топором. Пьяной Елене не понравилось, что нетрезвый мужчина в нецензурной форме приказывал ей убраться из квартиры. Тогда ей было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. После отбытия наказания Елену С. судили еще дважды: за кражу и уклонение от административного надзора.