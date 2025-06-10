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Пьяная тулячка на BMW сбила трех пешеходов на Путейской: суд огласил приговор

Пьяная тулячка на BMW сбила трех пешеходов на Путейской: суд огласил приговор

Одна из пострадавших получила серьёзные травмы.

Гособвинитель прокуратуры Привокзального района Тулы поддержал обвинение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. 

В октябре 2023 года женщина в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением своей BMW. Машина вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов. 

В результате ДТП 44-летняя потерпевшая получила серьёзные травмы. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении и лишил женщину права управлять транспортными средствами сроком на три года. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен.

Приговор пока не вступил в законную силу. 

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