Пьяная тулячка на BMW сбила трех пешеходов на Путейской: суд огласил приговор

Гособвинитель прокуратуры Привокзального района Тулы поддержал обвинение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы.

В октябре 2023 года женщина в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением своей BMW. Машина вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов.

В результате ДТП 44-летняя потерпевшая получила серьёзные травмы. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении и лишил женщину права управлять транспортными средствами сроком на три года. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен.

Приговор пока не вступил в законную силу.