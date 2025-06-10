Священник из Тульской области совратил ребенка: мужчина отправится в колонию общего режима

В Щекино 63-летний настоятель одного из местных храмов признан виновным в совершении развратных действий без применения силы в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста.

Напомним, о том, что 12-летний мальчик стал жертвой домогательств пожилого священника, мы писали в прошлом году. Ребенок сообщил о случившемся матери, а та обратилась в правоохранительные органы.



Потерпевший шестиклассник.

Отметим, оперативно-следственные действия в делах, подобных этому, довольно специфические. Потерпевшему провели не только судебно-медицинскую экспертизу, но и психолого-психиатрическую. Специалисты беседовали с пострадавшим, его родителями и педагогами. После того как следователи определили, что рассказ ребенка не является выдумкой, дело направили в суд.



Переписка школьника и священника.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.