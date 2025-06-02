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Штраф за зимнюю резину и подорожавшая эвакуация: нововведения для тульских водителей с 1 июня
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Штраф за зимнюю резину и подорожавшая эвакуация: нововведения для тульских водителей с 1 июня

Изменения коснулись и платных трасс.

Эвакуация автомобиля или мотоцикла с двигателем до 80 лошадиных сил подорожала на 400 рублей (с 7200 до 7600 рублей), автомобиля средней мощности (80-250 «лошадей») — на 500 рублей и обойдется в 11 400 рублей.

Сотрудники ГАИ будут штрафовать водителей, которые используют зимнюю резину летом. Ездить на «шипах» запрещено с 1 июня по 1 сентября, «липучек» ограничения не коснулись. За нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

Еще одно нововведение — повышение стоимости проезда по отдельному участку Московского скоростного диаметра. В периоды наибольшей нагрузки дорожной сети она составит 7 рублей вместо 5 (рост на 40%).

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