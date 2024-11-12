В Туле вынесли приговор мошеннику, который стал жертвой самбистов-вымогателей

В Туле местный житель Вадим К. признан виновным в мошенничестве. В деле у мужчины фигурирует сразу 17 эпизодов.

Судом установлено, что мужчина в период с 2021 по 2023 год предлагал знакомым инвестировать в его бизнес-идеи. Сначала он занимался заказами компьютерных мониторов и видеокарт, а потом перешёл на телефоны и прочие гаджеты. Схема была одинаковой: Вадим заявлял знакомым, что его бизнес идет в гору и ему нужно расширяться. Показывал людям якобы накопленные проценты и сразу же предлагал вложить эти деньги в новые закупки.

Удивительно, но знакомые Вадима с удовольствием соглашались и несли ему деньги снова и снова. Кто-то из потерпевших, отдав все накопления, шел за деньгами к друзьям и родственникам, а кто-то вешал на себя кредиты. Практически с каждого своего «инвестора» Вадим поимел неплохие деньги: от 2 до 12 млн рублей.

Его деятельности пришел конец, когда он связался со знакомыми братьями-самбистами. Мужчина пообещал им сверхприбыль от покупки-продажи айфонов. Спортсмены поверили Вадиму, вложили свои деньги и деньги знакомых. После чего Вадим перестал выходить с ними на связь: мужчина переехал из квартиры в гостиницу и перевез туда свою маму, планируя в ближайшее время покинуть пределы Тульской области.

Планам мужчины не суждено было сбыться — его отыскали разъяренные самбисты. Угрозами Вадима К. вместе с мамой вытащили из номера, посадили в машину и отвезли в лес. Там к спортсменам присоединилось двое знакомых — вчетвером они жестоко избили своих жертв бейсбольными битами. После этого потребовали от потерпевших 35 миллионов рублей и право собственности на квартиру стоимостью чуть больше 2 млн руб.

Отметим, что в показаниях обвиняемые заявляют, что вовсе не хотели бить женщину: мол, просто та защищала сына, а они никак не могли оттащить её, вот и попали несколько раз ей по телу.

Запуганные потерпевшие на условия вымогателей согласились, но, вернувшись в город, сразу же отправились в полицию. Там бизнесмен-мошенник оформил явку с повинной, добровольно заявив о своих мошеннических делах, после чего написал заявление на вымогателей и отправился в СИЗО. А четвёрку злоумышленников задержали и арестовали в кратчайшие сроки — их дело сейчас рассматривают в суде.

Приговором суда Вадиму К. назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму причиненного ущерба.