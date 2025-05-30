  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Киреевске полицейские арестовали наркоторговца: дома у мужчины обнаружили оружие  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Киреевске полицейские арестовали наркоторговца: дома у мужчины обнаружили оружие 

В Киреевске полицейские арестовали наркоторговца: дома у мужчины обнаружили оружие 

Задержанному грозит до 20 лет колонии.

В Киреевске полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стражи порядка получили оперативную информацию о том, что 39-летний местный житель оставляет закладки с наркотиками по территории всего региона. В ходе обыска в квартире мужчины было обнаружено 80 свертков с запрещенными веществами и пистолет. 

В настоящее время по данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении дела по статье «Незаконное приобретение и хранение оружия». 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:34 +3
Другие статьи по темам
Прочее
наркоторговецполициязадержаниеКиреевский райондежурная часть

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В нацпарке «Земля леопарда» открыта новая экотропа
В нацпарке «Земля леопарда» открыта новая экотропа
В Тульской области разоблачили банду «теневых финансистов»: они обналичили более 120 млн рублей
В Тульской области разоблачили банду «теневых финансистов»: они обналичили более 120 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.