В Киреевске полицейские арестовали наркоторговца: дома у мужчины обнаружили оружие 

В Киреевске полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стражи порядка получили оперативную информацию о том, что 39-летний местный житель оставляет закладки с наркотиками по территории всего региона. В ходе обыска в квартире мужчины было обнаружено 80 свертков с запрещенными веществами и пистолет.

В настоящее время по данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении дела по статье «Незаконное приобретение и хранение оружия».