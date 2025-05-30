В Тульской области разоблачили банду «теневых финансистов»: они обналичили более 120 млн рублей

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Злоумышленники также скрыли налоги на сумму более 26 млн рублей.

В Следственном комитете по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых участников организованной преступной группировки, подозреваемых в предоставлении незаконных банковских услуг и уходе от налогообложения.

С 2016 по 2023 годы члены ОПГ занимались незаконным обналичиванием денег для бизнеса в регионах Центрального округа страны. Преступники находили доверчивых граждан, регистрировали их в качестве фиктивных директоров фирм и частных предпринимателей, открывали счета на подставных лиц, а затем снимали крупные суммы за деньги. Общая сумма незаконно выведенных средств составила более 120 миллионов рублей, прибыль преступников достигла 14 миллионов рублей.

Кроме того, лидер банды, будучи директором одной из коммерческих структур, вместе с главбухом умышленно скрывал доходы фирмы, избежав таким образом выплаты налогов на общую сумму свыше 26 миллионов рублей.

Следователями проведены судебные экспертизы финансовой отчетности, имущество злоумышленников и их ближайших родственников арестовано на сумму более 28 миллионов рублей. В ближайшее время материалы уголовного дела направят в суд.