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В Чернском районе на реконструкцию моста через реку Снежедок потратят 255 млн рублей
Фото из документов госзакупки.

В Чернском районе на реконструкцию моста через реку Снежедок потратят 255 млн рублей

На работы подрядчику выделят год.

В Чернском районе приведут в порядок мост через реку Снежедок на автомобильной дороге Арсеньево — Араны — Славный — Дьяково — Медвежка. На его реконструкцию выделяют 255 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. 

Заявки на аукцион принимают до 4 июня. Заказчик работ ГУ ТО «Тулаупрадор». 

Работы подрядчику необходимо выполнить за год. Начать не позднее 1 августа 2025 года, а закончить — не позднее 31 июля 2026 года. 

Подрядчик выполнит подготовительные, земляные и свайные работы, возведёт несущие конструкции, обустроит дорожное покрытие и благоустроит территорию.

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