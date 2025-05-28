В Чернском районе на реконструкцию моста через реку Снежедок потратят 255 млн рублей

Фото из документов госзакупки.

На работы подрядчику выделят год.

В Чернском районе приведут в порядок мост через реку Снежедок на автомобильной дороге Арсеньево — Араны — Славный — Дьяково — Медвежка. На его реконструкцию выделяют 255 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Заявки на аукцион принимают до 4 июня. Заказчик работ ГУ ТО «Тулаупрадор».

Работы подрядчику необходимо выполнить за год. Начать не позднее 1 августа 2025 года, а закончить — не позднее 31 июля 2026 года.

Подрядчик выполнит подготовительные, земляные и свайные работы, возведёт несущие конструкции, обустроит дорожное покрытие и благоустроит территорию.