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Экс-полицейского в Тульской области осудили на 9 с половиной лет за взятку по уголовному делу
Фото СУ СК по Тульской области.

Экс-полицейского в Тульской области осудили на 9 с половиной лет за взятку по уголовному делу

Сумма штрафа составила 660 тысяч рублей.

В Плавске огласили приговор в отношении бывшего начальника СО МО МВД России «Плавский».

В сентябре 2024 года подсудимый, исполняющий должность начальника отделения, получил взятку в размере 330 тысяч рублей за способствование в проведении следственных действий, направленных на непривлечение местного жителя к уголовной ответственности по делу о нарушении правил дорожного движения.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Тульской области в момент передачи денег.

Приговором суда мужчину приговорили к 9 годам и 6 месяцам с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ сроком на 5 лет со штрафом в размере двукратной суммы взятки — 660 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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