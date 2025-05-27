Под Тулой Daewoo Nexia на встречке влетела в столб

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария случилась 26 мая на 10-м километре автодороги Тула — Новомосковск — Прилепы. 35-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia вылетел на встречку, где врезался в столб.

В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали.