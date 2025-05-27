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Под Тулой Daewoo Nexia на встречке влетела в столб
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Под Тулой Daewoo Nexia на встречке влетела в столб

Водителя с травмами госпитализировали.

Авария случилась 26 мая на 10-м километре автодороги Тула — Новомосковск — Прилепы. 35-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia вылетел на встречку, где врезался в столб.

В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали.

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