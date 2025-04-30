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В Алексине пьяного грузчика спрессовало в кузове мусоровоза
Фото из архива Myslo.

В Алексине пьяного грузчика спрессовало в кузове мусоровоза

Его напарник нарушил правила техники безопасности.

Завершено расследование уголовного дела в отношении водителя мусоровоза, обвиняемого в гибели сотрудника предприятия. Инцидент произошёл 29 января в Алексине.

Согласно материалам следствия, 41-летний водитель нарушил правила техники безопасности, передав управление специальным оборудованием грузчику, находящемуся в алкогольном опьянении.

Работник, находясь рядом с механизмами мусоросборочной установки, упал внутрь кузова мусоровоза. Водитель, находящийся в кабине и не наблюдавший за действиями подчинённого, продолжил прессовать мусор, в результате чего сотрудник получил смертельные травмы.

Действия обвиняемого квалифицированы по части второй статьи 216 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Дело передано в Алексинский районный суд.

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