Подросток из Алексина ограбил ребенка в Серпухове

В Алексине 17-летний местный житель признан виновным в краже и грабеже.

Судом установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый находился на железнодорожной станции Серпухов. Там он приметил школьника и потребовал отдать ему ценные вещи, пригрозив расправой. Испуганный ребенок отдал телефон и продиктовал пароль от приложения мобильного банка. Обвиняемый снял со счёта 31 000 рублей, после чего спокойно уехал в Алексин.

Обвиняемый признал вину, приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев воспитательной колонии. Отметим, что в качестве смягчающего обстоятельства суд учел у обвиняемого наличие малолетнего сына.