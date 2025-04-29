Фото Тульское музейное объединение.

С 1 мая откроется сезон экскурсий по стенам Тульского кремля. Ежедневно с 1 мая в 12.00 и 16.00 все желающие смогут присоединиться к сборным экскурсиям по боевому ходу крепости.

Как сообщает Тульское музейное объединение, во время прогулки по кремлевской стене посетители полюбуются городскими видами, услышат рассказ об архитектурных памятниках старой Тулы, исторических событиях и кремлёвских легендах, узнают о славной истории боевой крепости.

Также каждый день в 14.00 будет проходить сборная экскурсия по территории с посещением историко-этнографического комплекса «Осадные дворы Тульского кремля» и демонстрационного павильона «Археологическое окно».