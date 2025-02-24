  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тульский мошенник отправил миллионы на «Форекс», обманув 12 человек: суд огласил приговор - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский мошенник отправил миллионы на «Форекс», обманув 12 человек: суд огласил приговор
Фото из архива Myslo.

Тульский мошенник отправил миллионы на «Форекс», обманув 12 человек: суд огласил приговор

Все деньги, вложенные гражданами, сразу поступали на счета злоумышленников.

Гособвинители прокуратуры области, Центрального района Тулы поддержали в суде обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

С февраля по сентябрь 2018 года ведущий менеджер ООО «Институт трейдинга и инвестиций „Сириус“», ввел в заблуждение 12 местных жителей, обещая им увеличить доход от инвестиций путём торговли на международном межбанковском рынке «Форекс».

Злоумышленник, входивший в состав организованной группы, созданной руководителем группы компаний, знал, что созданные для проведения финансовых операций приложения и сайты не имели доступа к указанному рынку. Все деньги, вложенные гражданами, сразу поступали на счета злоумышленников.

Таким образом, фигурант уголовного дела похитил у потерпевших более 12 миллионов рублей.

Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 16:22 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
инвестициимошенникипрокуратура Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как выглядит новый спецавтомобиль для полицейских: фоторепортаж Myslo
Как выглядит новый спецавтомобиль для полицейских: фоторепортаж Myslo
Тульская область бесплатно выделяет землю отличившимся участникам СВО
Тульская область бесплатно выделяет землю отличившимся участникам СВО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.