Тульский мошенник отправил миллионы на «Форекс», обманув 12 человек: суд огласил приговор

Фото из архива Myslo.

Все деньги, вложенные гражданами, сразу поступали на счета злоумышленников.

Гособвинители прокуратуры области, Центрального района Тулы поддержали в суде обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

С февраля по сентябрь 2018 года ведущий менеджер ООО «Институт трейдинга и инвестиций „Сириус“», ввел в заблуждение 12 местных жителей, обещая им увеличить доход от инвестиций путём торговли на международном межбанковском рынке «Форекс».

Злоумышленник, входивший в состав организованной группы, созданной руководителем группы компаний, знал, что созданные для проведения финансовых операций приложения и сайты не имели доступа к указанному рынку. Все деньги, вложенные гражданами, сразу поступали на счета злоумышленников.

Таким образом, фигурант уголовного дела похитил у потерпевших более 12 миллионов рублей.

Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.