В Туле восьмимесячная девочка отравилась угарным газом

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ЧП произошло в квартире одного из домов на ул. Н. Островского.

Следователем следственного отдела по Пролетарскому району Тулы СУ СК России по Тульской области организована процессуальная проверка по факту отравления ребёнка угарным газом.

По данным ведомства, 21 февраля, в квартире дома на улице Н. Островского восьмимесячная девочка надышалась угарным газом. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи жизни малышки ничего не угрожает.

Следственными органами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Напомним, в тот же день аналогичный случай со смертельным исходом произошёл в Новомосковске - погибла семейная пара.

Следователи призывают туляков соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования! Нельзя использовать одновременно принудительную вентиляцию и газовую колонку, следите за исправностью газового оборудования и обязательно обеспечивайте приток свежего воздуха!

При возникновении сонливости, головокружения и тошноты незамедлительно вызывайте скорую медицинскую помощь! Помните: в первую очередь газ поражает детей и домашних животных.