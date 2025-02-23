В Ленинском прошли соревнования по плаванию «Тула-Мастерс»

В них приняли участие 80 спортсменов в возрасте от 25 до 76 лет.

В физкультурно-оздоровительном комплексе пос. Ленинский состоялись соревнования по плаванию «Тула-Мастерс». В них приняли участие пловцы из Тульской области, Москвы и Подмосковья.

Участники были разделены на 10 возрастных категорий, заплывы проводились в девяти дисциплинах. Финалом соревнований стала эстафета 4х50м вольным стилем среди мужских и женских команд.

Самым возрастным спортсменом стал член клуба мастеров плавания «Арсенал» Владимир Лазарев. Ему 76 лет. Самая возрастная спортсменка – 72-летняя Валентина Селедкина из Новомосковска.

Победители и призеры были награждены медалями и дипломами управления физической культуры и спорта администрации Тулы. Гостям соревнований вручили тульские сувениры.