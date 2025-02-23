В Ленинском прошли соревнования по плаванию «Тула-Мастерс»

В физкультурно-оздоровительном комплексе пос. Ленинский состоялись соревнования по плаванию «Тула-Мастерс». В них приняли участие пловцы из Тульской области, Москвы и Подмосковья.
Участники были разделены на 10 возрастных категорий, заплывы проводились в девяти дисциплинах. Финалом соревнований стала эстафета 4х50м вольным стилем среди мужских и женских команд.
Самым возрастным спортсменом стал член клуба мастеров плавания «Арсенал» Владимир Лазарев. Ему 76 лет. Самая возрастная спортсменка – 72-летняя Валентина Селедкина из Новомосковска.
Победители и призеры были награждены медалями и дипломами управления физической культуры и спорта администрации Тулы. Гостям соревнований вручили тульские сувениры.