Оттепель не придет: сколько еще простоят морозы в Центральной России?

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В предстоящие выходные и в первой половине следующей недели ночные температуры будут опускаться до минус 15 градусов, днем температуры также будут отрицательными, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Еще неделю назад практически все прогностические модели прогнозировали, что 23 февраля температура повысится и будет стремиться к нулевой отметке. Вот ничего подобного. Сейчас ситуация такова, что в выходные в центре европейской России погода совершенно морозная. А днем 23 февраля — вполне суровая погода, — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что погоду в выходные в Центре России будет определять антициклон, погода будет ясной, что приведет к выхолаживанию ночью и прогреву солнечными лучами днем, поэтому ночная и дневная температуры будут сильно отличаться. Ночью до минус 12 - 15 градусов, днем до минус 3 -5 градусов.

Постепенное повышение температуры начнется в среду. В пятницу, в последний день календарной зимы, температура приблизится к норме и будет ночью минус 10 — минус 5, днем минус 5 — 0 градусов.