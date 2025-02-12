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Посредник дал показания против сенатора Савельева, обвиняемого в организации убийства

Посредник дал показания против сенатора Савельева, обвиняемого в организации убийства

Рассказал, когда и где Савельев предложил ему «работу».

На сенатора Дмитрия Савельева, которого обвиняют в организации заказного убийства бизнес-партнера, дал показания посредник, пишут коллеги из Mash. По информации издания, ветеран-афганец Юрий Нефёдов признал вину и заключил досудебное соглашение с правоохранителями.

Мужчина, которого, по версии следствия, Савельев нанял для поиска киллера, рассказал как, где, когда и за какую сумму Савельев предложил ему и другим «работу». 

За всё время правоохранители опросили не менее 10 свидетелей, провели 5 осмотров, истребовали информацию о телефонных звонках Юрия и Дмитрия, а также провели генетическую, дактилоскопическую, почерковедческую, фотовидеотехническую экспертизы. 

Напомним, жертвой несостоявшегося заказного убийства должен был стать бизнесмен Сергей И., отбывающий наказание в местах лишения свободы.

Два года назад Сергей И. был осуждён за растрату в особо крупном размере и получил три года колонии. Уточняется, что он потратил средства ООО «ОптоМониторинг», к которому имел отношение Савельев. Речь идет о сумме в 1,6 млн рублей, а деньги были списаны под предлогом командировочных.

За убийство экс-партнёра Савельев был готов заплатить 100 тысяч долларов — почти 10 млн рублей по курсу лета 2023 года, когда сенатор решил избавиться от Сергея И. Сам Савельев вину в инкриминируемом ему преступлении так и не признал.

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