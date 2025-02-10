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Жительница Тульской области зарезала сожителя: мужчина не пускал её прогуляться

Жительница Тульской области зарезала сожителя: мужчина не пускал её прогуляться

Дело направлено в суд.

В Тульской области 34-летняя жительница поселка Первомайского обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следствием установлено, что 29 ноября пьяная обвиняемая поругалась с 48-летним сожителем и ударила его ножом в шею. Мужчину госпитализировали, но на следующий день он скончался.

По информации Myslo, парочка поссорилась из-за того, что обвиняемая хотела побыть одна и пойти прогуляться. Потерпевший возражал против прогулки и толкнул сожительницу, после чего та ударила его ножом. 

В настоящее время обвиняемая признала вину, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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