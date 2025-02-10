Ветераны боевых действий в Афганистане получат по 10 000 рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Подать заявление на единовременную выплату можно на портале «Госуслуги 71» или в МФЦ. Ссылка на услугу.



Мера поддержки разработана в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он отмечается ежегодно 15 февраля.



Получить выплату смогут более 2700 ветеранов-афганцев, проживающих в Тульской области.



Для получения единовременной денежной выплаты вместе с заявлением необходимо предоставить:

документы, удостоверяющие личность заявителя;

удостоверение ветерана боевых действий;

сведения, подтверждающие участие в боевых действиях на территории Афганистана (при наличии);

документы, подтверждающие личность и полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством РФ, если обращается представитель.

Напомним, 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах наших предков.