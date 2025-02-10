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В Тульской области продолжают торговать сомнительной «незамерзайкой»

В Тульской области продолжают торговать сомнительной «незамерзайкой»

Изъято 2600 литров стеклоомывающей жидкости.

На территории Тульской области прошли профилактические мероприятия по фактам нелегальной реализации незамерзающей жидкости, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе мероприятий участковыми уполномоченными полиции осуществлено 69 проверочных закупок с изъятием данной продукции. Общий объём изъятого составил около 2600 литров. Для проведения анализа состава и выявления потенциальной опасности образцы изъятой жидкости направлены в экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по Тульской области. Исследованием установлено наличие в составе метанола, который запрещен для использования в омывающих жидкостях на территории РФ в связи с высокой токсичностью.

По результатам проведенных мероприятий составлено 16 протоколов об административной ответственности.

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