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Самбисты-близнецы похитили и избили туляка, который «кинул» их на деньги: прокуратура запросила для обвиняемых 11 лет колонии

Самбисты-близнецы похитили и избили туляка, который «кинул» их на деньги: прокуратура запросила для обвиняемых 11 лет колонии

А для двух их подельников — чуть меньше.

12 февраля Зареченский районный суд Тулы огласит приговор в отношении двоих 29-летних братьев-близнецов и двух их знакомых. Они обвиняются в похищении людей и вымогательстве.

Напомним, 28 октября 2023 года братья, занимавшие должность тренеров по самбо в одной из тульских спортшкол, решили «стрясти» денег c приятеля. Официально тот был предпринимателем — продавал оптом бытовую технику и мобильные телефоны. Принять участие в «операции» братья предложили двум безработным знакомым. 

Выбор жертвы был неслучайным: какое-то время назад приятель «кинул» братьев-самбистов на внушительную сумму. По нашей информации, потерпевший организовал финансовую пирамиду и «раскрутил» доверчивых спортсменов примерно на 130 миллионов рублей.

Братья приехали в гостиницу, где бизнесмен с матерью скрывался от их праведного гнева. Угрозами потерпевших вытащили из номера, посадили в машину и отвезли в лес. Там к самбистам и присоединились двое знакомых: вчетвером они жестоко избили своих жертв бейсбольными битами. После этого потребовали от потерпевших 35 миллионов рублей и право собственности на квартиру стоимостью чуть больше 2 млн. 

Отметим, что в показаниях обвиняемые заявляют, что вовсе не хотели бить женщину: мол, просто та защищала сына, а они никак не могли оттащить её, вот и попали несколько раз ей по телу.

Запуганные жертвы на условия вымогателей согласились, но, вернувшись в город, сразу же отправились в полицию. Там бизнесмен оформил явку с повинной, добровольно заявив о своих мошеннических делах, после чего написал заявление на вымогателей и отправился в СИЗО. 12 ноября 2024 года суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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Четвёрку злоумышленников задержали и арестовали в кратчайшие сроки. По информации Myslo, сторона обвинения запросила для братьев-самбистов по 11 лет лишения свободы, а для их приятелей — 9 лет и 8 лет 6 месяцев соответственно. 

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