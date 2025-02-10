В Туле прошел Фестиваль по хоккею в валенках на Кубок партии «Единая Россия»

Хоккей в валенках проходит в регионе уже в четвертый раз.

8 февраля в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» и спортивного направления народной программы на территории лыжероллерного центра «Веденино» состоялось ежегодное спортивное соревнование — Фестиваль по хоккею в валенках. Мероприятие прошло при поддержке региональной Федерации хоккея, министерства спорта Тульской области, тульского отделения партии «Единая Россия» и ГК «Полипласт». В этом году соревнования проводились уже в четвертый раз.

На торжественной церемонии открытия участников поприветствовал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор Российской Федерации Николай Воробьев, глава муниципального образования город Тула и руководитель фракции «Единая Россия» в Тульской городской Думе Алексей Эрк, генеральный директор «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» Виталий Злобин и генеральный директор Федерации хоккея Тульской области Алексей Осипов.

— Сегодняшнее событие — яркий пример того, как спорт объединяет людей и способствует развитию здорового образа жизни в нашем регионе. Мы вновь становимся свидетелями настоящего праздника хоккея, где участники из разных уголков Тульской области демонстрируют свои навыки и командный дух. Мы очень рады, что турнир обрел такую популярность и каждый раз собирает новых участников. Будем продолжать эту традицию, привлекая любителей зимних видов спорта разных возрастов. Эта игра объединяет и заряжает позитивом, такие эмоции необходимы, — отметил Николай Воробьев.

В рамках церемонии Николай Юрьевич вручил благодарственное письмо от партии «Единая Россия» коллективу ООО «Полипласт Новомосковск» и генеральному директору Александру Ковалеву за активную многолетнюю поддержку спортивных проектов и инициатив Тульского регионального отделения партии, направленных на развитие массового спорта и пропаганду здорового образа жизни.

Как отмечал ранее Александр Ковалев:

— Сегодня хоккей занимает ключевую роль в спортивной жизни Тульской области. Региональная Федерация хоккея, Академия Михайлова и партия «Единая Россия» благодаря проведению подобных соревнований развивают массовый спорт и делают хоккей доступным для каждого! Фестиваль стал прекрасной возможностью провести время с пользой в кругу семьи и друзей.

География соревнований в этом году объединила Тулу, Веневский, Тепло-Огаревский, Каменский, Узловский, Новомосковский, Арсеньевский, Чернский, Ясногорский, Киреевский, Кимовский, Ефремовский и Щекинский районы.

Всего ледовые баталии в валенках собрали более 300 спортсменов-любителей.

Участниками турнира стали команды от предприятий региона, таких как «Полипласт», АО «ЦКБА», АО «Евраз Ванадий Тула», «Газпром межрегионгаз Тула», «Русский свет», а также команды от Тульской городской Думы и команда «Молодой Гвардии Единой России». Игры проходили в формате 4×4 — 3 полевых игрока и 1 вратарь, все команды играли только в валенках с использованием специальной клюшки и мяча.

Для участников была организована полевая кухня, чтобы игроки могли согреться и подкрепиться перед играми за денежные призы от ГК «Полипласт». Гостей Фестиваля развлекали большие белые медведи-единороссы, раздававшие пряники, магниты и наклейки, а также маскот «Академии Михайлова». Музыкальную программу представили лауреат всероссийских и международных конкурсов Юлия Хабарова и кибер-фолк-группа Runa Project.

Призовой фонд от ГК «Полипласт» составил 575 тысяч рублей и был распределен среди первых пяти команд.

5-е место заняли игроки команды «Легенда» (г. Тула), им вручили сертификат на 55 тысяч рублей.

4-е место досталось «Снеговику» (г. Тула), игроки получили 79 тысяч рублей.

Бронзу Фестиваля и 100 тысяч рублей получила команда «Спартак» (г. Тула), серебро Фестиваля и 150 тысяч рублей досталось «Химику» (г. Ефремов).

Обладателем Кубка партии «Единая Россия» и 200 тысяч рублей от ГК «Полипласт» стала команда «Воины» (г. Тула).

Помимо заслуженных наград команды получили памятные подарки от Федерации хоккея Тульской области и «Академии Михайлова».

Организаторы благодарят команды и их болельщиков за участие! До встречи в следующем году!