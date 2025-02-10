Рабочий из Краснодара убил в Туле предпринимательницу: мужчина скрывался от следствия 9 лет

В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи.

Тульские следователи задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 2016 году, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 25 мая 2016 года в одном из домов, расположенных в 10-м проезде в Мясново, был обнаружен труп 60-летней предпринимательницы. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако найти подозреваемого тогда так и не смогли. Предварительное следствие было приостановлено.

В 2025 году сотрудникам следственного управления и оперативным сотрудникам УМВД России по Тульской области удалось выйти на след мужчины, причастного к убийству тулячки. Им оказался 36-летний житель Краснодарского края, который ремонтировал дом женщины накануне трагедии.

Вечером 24 мая 2016 года подозреваемый, знающий, что его клиентки не будет дома, проник в жилище, планируя обокрасть тулячку. Однако хозяйка вернулась домой, и подозреваемый несколько раз ударил её ножом. От полученных ранений она скончалась. Сразу после убийства мужчина покинул территорию Тульской области и успешно скрывался 9 лет.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.