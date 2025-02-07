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Кафе «1001 ночь» в Узловой закрыли на три месяца по постановлению прокурора
Фото прокуратуры.

Кафе «1001 ночь» в Узловой закрыли на три месяца по постановлению прокурора

О состоянии кафе лучше всего скажут фотографии, сделанные в ходе проверки.

Узловская прокуратура проверила индивидуального предпринимателя, владеющего кафе на улице Советской.

Установлено, что в точке общепита предприниматель допустил многочисленные нарушения: совместное хранение в холодильном оборудовании пищевого продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, содержание помещения кафе в антисанитарных условиях, использование кухонного и разделочного инвентаря без маркировки, без промывки, отсутствие производственного контроля качества пищевой продукции и др.

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Кроме этого, двери эвакуационных выходов не были оборудованы приспособлениями для самозакрывания, помещения — первичными средствами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, допускалось хранение горючих материалов в неустановленных местах, размещение мебели на путях эвакуации.

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За нарушение требований законодательства о пожарной безопасности по постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. 

За нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства по постановлению прокурора предприниматель привлечен судом к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток.

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