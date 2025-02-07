В Туле задержаны опер и участковый: за 20 тысяч рублей они отпустили двух закладчиков

Оба они – сотрудники отдела полиции «Ильинское» УМВД России по городу Туле.

30 января оперативник и участковый уполномоченный отдела полиции около села Частого под Тулой задержали 24-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, которые искали закладки с каннабисом.

Отвезли задержанных на освидетельствование в наркодиспансер, где по результатам анализов у парочки выявлены следы употребления наркотиков.

По информации Myslo, полицейские избили задержанных и потребовали от них деньги. Угрожали уголовным делом.

При этом, как отметили в тульском СК, в действительности оснований для возбуждения уголовного дела не имелось.

Получив 20 500 рублей, полицейские отпустили наркоманов.

По данным пресс-службы полиции, преступление выявили оперативники собственной безопасности УМВД России по Тульской области: один из задержанных пришел туда с заявлением.

— Собранные оперативниками регионального УМВД России материалы для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, — отметили в пресс-службу УМВД.

В СК возбуждено уголовное дело. Фигурантам в зависимости от степени участия предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с угрозой применения насилия), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.