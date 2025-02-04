  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле приведут в порядок подземный переход на Болдина - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле приведут в порядок подземный переход на Болдина
Фото администрации Тулы.

В Туле приведут в порядок подземный переход на Болдина

Там обновят граффити, заменят поврежденную плитку.

Сотрудники администрации Тулы провели выездное совещание, осмотрев подземный переход на пересечении улиц Болдина и проспекта Ленина. Они отметили необходимость ремонта вышедших из строя светильников и восстановления поврежденной плитки.

Кроме того, специалисты обновят граффити, на котором местами откололась краска. Работы планируют закончить до 9 мая.

Управлению по административно-техническому надзору поручили следить за появлением незаконной рекламы в подземных переходах. 

На совещании обсуждалось и новое оформление перехода. Глава администрации города Илья Беспалов поручил провести комплексное обновление объекта.

«На данный момент разрабатывается дизайн-проект. Решение о сроках его реализации будет принято после утверждения проекта и определения стоимости работ. В ходе ремонта планируют обновить покрытие стен, пола и потолка», — отметили в администрации Тулы. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 17:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
подземный переходремонтдизайн-проект

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Красноармейском проспекте водитель «не заметил» дорожный знак
На Красноармейском проспекте водитель «не заметил» дорожный знак
В Тульской области компания «Торгстрой» скрыла больше 19 млн рублей от налоговой
В Тульской области компания «Торгстрой» скрыла больше 19 млн рублей от налоговой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.