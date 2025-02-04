В Туле приведут в порядок подземный переход на Болдина

Фото администрации Тулы.

Сотрудники администрации Тулы провели выездное совещание, осмотрев подземный переход на пересечении улиц Болдина и проспекта Ленина. Они отметили необходимость ремонта вышедших из строя светильников и восстановления поврежденной плитки.

Кроме того, специалисты обновят граффити, на котором местами откололась краска. Работы планируют закончить до 9 мая.

Управлению по административно-техническому надзору поручили следить за появлением незаконной рекламы в подземных переходах.

На совещании обсуждалось и новое оформление перехода. Глава администрации города Илья Беспалов поручил провести комплексное обновление объекта.

«На данный момент разрабатывается дизайн-проект. Решение о сроках его реализации будет принято после утверждения проекта и определения стоимости работ. В ходе ремонта планируют обновить покрытие стен, пола и потолка», — отметили в администрации Тулы.