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Январь в Туле стал самым теплым в истории метеонаблюдений
Фото Алексея Горохова.

Январь в Туле стал самым теплым в истории метеонаблюдений

Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году.

В Туле январь 2025 года стал самым тёплым за всю историю наблюдений, со среднемесячной температурой воздуха -0,3 °C, что на 6,6 °C выше многолетней нормы, рассказали синоптики. 

Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, когда средняя температура составляла -0,7 °C. За месяц выпало 35,5 мм осадков, что составляет 82% от многолетней нормы. Для сравнения, в январе прошлого года осадков было больше — 51 мм (119% от месячной нормы).

Общая продолжительность солнечного сияния за январь составила 19 часов, тогда как норма — 45 часов.

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Автор:
сегодня, в 12:12 +1
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