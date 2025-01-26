За сутки в Тульской области потушили пять пожаров

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В Новомосковске на улице Октябрьская и на улице Ленина в поселке Шварцевский сгорели два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Туле на улице Советская поселка Обидимо горело заброшенное здание. От МЧС России работало 6 огнеборцев и 3 единицы техники. Строение выгорело. Пострадавших нет.

В Туле на улице Карпинского горел жилой дом. На месте работали 15 огнеборцев и 5 единиц техники. Пострадавших нет.

В поселке Горьковский Тепло-Огаревского района пожар в жилом доме на площади 4 квадрата ликвидировали 9 огнеборцев и 2 единицы техники МЧС России. Пострадавших нет.