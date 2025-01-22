Освобождение людей из фермы под Белевом: уголовное дело прекращено

Сегодня, 22 января, состоялась традиционная пресс-конференция руководителя регионального СК Владимира Усова. В ходе мероприятия главный тульский следователь рассказал о расследовании уголовного дела, возбужденного после текста Myslo. Следователи проводили проверку по факту незаконного лишения свободы людей на территории фермы в Белевском районе.

— Их труд оплачивался, свобода не ограничивалась. Об этом сообщили 30 человек, которых мы допросили на ферме. У многих работников были трудности, например: потеря документов, судимости или алкогольная зависимость. Именно поэтому они проживали на ферме. Участника СВО никто там не удерживал. Никаких запирающих устройств и охраны тоже не было, уголовное дело прекращено, — сообщил глава тульского СК.