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В Туле силовики перекрыли канал сбыта крупной партии наркотиков
Кадр из видео МВД России

В Туле силовики перекрыли канал сбыта крупной партии наркотиков

Общий вес изъятого смертельно опасного «зелья» – около 40 кг.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области вместе с коллегами из ГУНК МВД России и УМВД России по Ивановской области задержали жителя Ленинградской области, который специально приехал в Тулу для занятия наркобизнесом. Об этом в своём телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что в областном центре подозреваемый арендовал гараж, который использовал в качестве перевалочной базы для сбыта оптовых партий наркотиков. Куратор фигуранта заказывал у частного грузоперевозчика доставку в разные города России. Тот приезжал в назначенное место, арендовал там помещение, куда прибывали наркотики, замаскированные под различные товары. 

При проведении оперативных мероприятий с участием сотрудников Росгвардии полицейские обнаружили в гараже большие металлические вёдра с технической смазкой, внутри которых были спрятаны пакеты с синтетическим наркотиком.

Кроме того, на въезде в Тулу был остановлен грузовик, доставлявший товары клиентам различных компаний. Среди груза находились консервные банки с собачьим кормом, которые предназначались для задержанного наркодилера. В каждой банке было обнаружено около полукилограмма наркотика. Общий вес изъятого смертельно опасного «зелья» – около 40 кг.

Следователем СУ УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей  228.1 УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу.

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Место
Тульская область

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