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Подвал многоэтажки в центре Тулы больше месяца затапливается из-за аварии на теплосетях

Подвал многоэтажки в центре Тулы больше месяца затапливается из-за аварии на теплосетях

Жители дома знали, что ранее от них отказалась УК, но новую так и не выбрали. Администрация города нашла решение.

Потоп в подвале дома № 17 по ул. Советской возник еще в ноябре. С началом отопительного сезона там прорвало трубы отопления. Устранять течь оказалось некому — с 1 ноября дом лишился управляющей компании. УК ЖСО отказалась продлевать договор управления.

Жители уведомление о прекращении обслуживания увидели, сказали: «А кто ж еще наш дом возьмет в управление?» и искать другую УК не стали. Аварийная ситуация, полный подвал горячей воды, «сауна» в подъездах, проблемы с отоплением, плесень и комары в квартирах — всё это не заставило жильцов объединиться для решения проблемы. Они лишь регулярно набирали номер ЕДДС, а оттуда передавали заявку в Городскую службу спасения. Спасатели привозили насосы и откачивали из подвала горячую воду в ближайшую ливневку.

К решению проблемы подключилось управление городского хозяйства Тулы. В связи с тем, что жители сами не выбрали УК, подбор компании стал заботой администрации города. 

В Управлении по городскому хозяйству Myslo сообщили, что на данный момент распоряжением администрации для этого дома назначена новая управляющая компания. Сегодня утром подвал был вновь осушен силами городских спасателей. После этого сотрудники УК совместно с работниками «Тулатеплосети» приступили к обследованию систем. В ближайшее время в доме будет проведен ремонт.

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сегодня, в 19:08 −1
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