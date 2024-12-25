В Ефремове 15-летний подросток до смерти избил своего отчима

Фото СУ СК по Тульской области.

Он вместе с мужчиной распивал алкоголь.

В Ефремове следователи устанавливают детали инцидента, в ходе которого 15-летний подросток напал на местного жителя. Трагедия случилась с 21 по 22 декабря.

Подросток, находясь в квартире сожителя своей матери, распивал с ним спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились, подросток начал избивать отчима руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

На данный момент несовершеннолетний находится под арестом. В ближайшие дни его отправят на комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.

Также следственные органы оценят действия профилактических служб и ситуацию с безнадзорностью подростков.