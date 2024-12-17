  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С января в поездах разрешат провозить животных без выкупа всех мест - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С января в поездах разрешат провозить животных без выкупа всех мест
Фото: ru.freepik.com.

С января в поездах разрешат провозить животных без выкупа всех мест

Решение в РЖД приняли из-за большого количества обращений пассажиров.

РЖД с 1 января 2025 года вводит новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Так, оформление перевозочного документа на животное при выкупе целого купе станет бесплатным, в то время как до этого билет не оформлялся. Также будет разрешен провоз животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе.

Замгендиректора компании Станислав Зотин привел в пример поезд № 104 Москва-Адлер, один из самых популярных поездов ФПК.

— Он фирменный, все вагоны в нем повышенной комфортности. И как раз получается, что владельцы животных для того, чтобы доехать на таком поезде до Москвы, были вынуждены всегда, даже ради одной кошечки, выкупать четыре купейных места, — уточнил Зотин.

По его словам, на фоне общего дефицита мест такое решение поможет всем: владельцам питомцев — сэкономить, а другим пассажирам — приобрести билет.

животные.jpg

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 15:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
перевозка животныхРЖД

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На улице Кутузова в Туле водитель снегоуборочной машины сбил пенсионерку
На улице Кутузова в Туле водитель снегоуборочной машины сбил пенсионерку
В Новомосковске мужчина украл у сожительницы миллион рублей
В Новомосковске мужчина украл у сожительницы миллион рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.