С января в поездах разрешат провозить животных без выкупа всех мест

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РЖД с 1 января 2025 года вводит новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Так, оформление перевозочного документа на животное при выкупе целого купе станет бесплатным, в то время как до этого билет не оформлялся. Также будет разрешен провоз животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе.

Замгендиректора компании Станислав Зотин привел в пример поезд № 104 Москва-Адлер, один из самых популярных поездов ФПК.

— Он фирменный, все вагоны в нем повышенной комфортности. И как раз получается, что владельцы животных для того, чтобы доехать на таком поезде до Москвы, были вынуждены всегда, даже ради одной кошечки, выкупать четыре купейных места, — уточнил Зотин.

По его словам, на фоне общего дефицита мест такое решение поможет всем: владельцам питомцев — сэкономить, а другим пассажирам — приобрести билет.