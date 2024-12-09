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В Туле инженер перевел мошенникам 3 млн рублей и 21 тысячу долларов
Фото: ru.freepik.com.

В Туле инженер перевел мошенникам 3 млн рублей и 21 тысячу долларов

Возбуждено уголовное дело.

В Тульской области восемь жителей попались на самую распространенную схему мошенников, когда злоумышленники звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности банков, портала «Госуслуги», различных организаций, сообщают о попытке несанкционированного оформления кредита и убеждают в необходимости перевода средств на «безопасный» счет.

Наибольшей суммы лишился 61-летний инженер из Центрального округа Тулы, переведя аферистам через банкомат 3 миллиона 234 тысячи и отдав агенту злоумышленников 21 тысячу 150 долларов США.

74-летняя жительница Алексина потеряла 1 миллион 895 тысяч рублей. 76-летняя пенсионерка из Узловой — 775 тысяч 355 рублей. 23-летний уроженец Киреевска — 700 тысяч рублей. 45-летняя специалист-проектировщик из Советского округа Тулы — 430 тысяч рублей. 55-летний работник сферы культуры из Куркинского района лишился 360 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. 

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Автор:
сегодня, в 13:22 +3
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