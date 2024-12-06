В Кимовском районе огромную свалку убрали только после вмешательства прокуратуры 

В деревне Владимировке Кимовского района прокуратура провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что рядом с деревней образовалась свалка, площадь которой превышает 15 тысяч кв. м. Свалка была расположена на землях сельскохозяйственного назначения, собственность на которые не разграничена.



При этом вопреки требованиям законодательства администрация муниципального образования Кимовский район не принимала меры к своевременной ликвидации свалки.



В целях устранения выявленных нарушений природоохранная прокуратура внесла главе администрации представление. Кроме этого, глава привлечен к административной ответственности — назначено наказание в виде штрафа.

В настоящее время несанкционированная свалка полностью ликвидирована.

