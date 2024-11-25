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Поджог дома на улице Лескова: Бастрыкин потребовал узнать, почему дело о покушении на тульскую семью приостановили
Кадр из видео Елены Трошиной.

Поджог дома на улице Лескова: Бастрыкин потребовал узнать, почему дело о покушении на тульскую семью приостановили

5 лет назад попытка поджечь дом на ул. Лескова попала на видео. Однако фигуранта допросили лишь как свидетеля, а дело повисло «глухарем».

25 ноября глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о покушении на убийство семьи в Туле. Поводом поднять материалы стала жалоба потерпевших в комментариях в аккаунте приёмной Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Тулячка написала, что не согласна с результатами установления обстоятельств покушения на убийство ее семьи.

Речь идет о попытке поджога дома заявительницы в 2019 году. Myslo рассказывал эту историю здесь и здесь

— В ночное время сосед заявительницы, ранее избивший ее супруга, совершил поджог их домовладения в городе Туле. Несмотря на имеющиеся записи с камер видеонаблюдения, показания очевидцев, указавших на него как на виновника произошедшего, и обнаружение в жилище фигуранта огнеопасной жидкости, фигурант был допрошен только в качестве свидетеля. В 2020 году расследование приостановлено. До настоящего времени он продолжает высказывать в адрес заявительницы и членов ее семьи угрозы физической расправой, — сообщает Информационный центр СК России.

Председатель СК поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в 2019 году, 21 апреля, около четырех утра неизвестный мужчина поджёг частный дом на улице Лескова. Происшествие попало в объектив камеры видео­наблюдения.


На записи видно, как поджигатель с большой сумкой подходит к забору домовладения, достаёт несколько самодельных «коктейлей Молотова», поджигает их и перебрасывает через забор, после чего убегает. Отделанный пластиком фасад быстро воспламеняется. Собака во дворе начала лаять и разбудила хозяев дома — Марину Толкачеву и ее мужа. С огнем им удалось справиться самостоятельно.

Марина считает, что к противоправным действиям причастен ее сосед. Женщина несколько лет активно борется с владельцем одного из частных домов на улице Лескова. Он некоторое время назад провел от своего дома канализацию и попросил у соседей разрешения подключиться к уже существующей сети. Но те разрешения не дали. Договориться ни с кем не удалось, и жителю пришлось получать разрешение и строить новые коммуникации. Но некоторые местные жители, в том числе Марина, считают канализацию незаконной. По спорной канализации были суды, которые дали указания исправить недочеты в коммуникациях, но тем не менее подтвердили ее законность.


Марина Толкачева с мужем успела вовремя потушить пламя.

Еще один проблемный вопрос на улице Лескова касался многоквартирного дома (или блокированного таунхауса), построенного среди частного сектора, как указывали жители — незаконно. 

Связан ли поджог дома с этими проблемными вопросами, должны были выяснить правоохранители.

Однако в 2020 году уголовное дело было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Другими словами, теперь это «глухарь».

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