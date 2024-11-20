На проспекте Ленина в Туле сбили велосипедиста

На пересечении с улицей Циолковского.

Сегодня, 20 ноября, на пересечении проспекта Ленина и улицы Циолковского в Туле произошло ДТП.

По предварительной информации, в аварии пострадал велосипедист. На месте происшествия работают медики и сотрудники ГАИ. Подробности ДТП устанавливаются.