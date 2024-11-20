На проспекте Ленина в Туле сбили велосипедиста

Сегодня, 20 ноября, на пересечении проспекта Ленина и улицы Циолковского в Туле произошло ДТП.
По предварительной информации, в аварии пострадал велосипедист. На месте происшествия работают медики и сотрудники ГАИ. Подробности ДТП устанавливаются.
На пересечении с улицей Циолковского.
Сегодня, 20 ноября, на пересечении проспекта Ленина и улицы Циолковского в Туле произошло ДТП.
По предварительной информации, в аварии пострадал велосипедист. На месте происшествия работают медики и сотрудники ГАИ. Подробности ДТП устанавливаются.
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