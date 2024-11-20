Жители Киреевска пожаловались на загрязнение реки Олень канализацией

С жалобой люди пошли в «Народный фронт».

В Киреевске вдоль улиц Набережная и 3-я Пятилетка канализация стекает в реку Олень, которая впадает в Шиворонь, а та — в Упу. Также в этом месте река сильно загрязнена пластиковыми бутылками и другим мусором.

Большая часть вод не уходит сразу, а распространяется по огородам, подвалам и колодцам жителей. А также впитывается в почву и источает зловонный запах.

В прошлом году жители писали жалобу на загрязнение реки с просьбой очистить ее в тульское минприроды, но безрезультатно. Люди были вынуждены обратиться на прямую линию с Президентом.

«Народный фронт» от имени жителей обратился в администрацию Киреевского района с требованием срочно остановить течь канализации в реку Олень.

— Также мы просим министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области построить в Киреевске очистные сооружения в ближайшем будущем. И обратились в Росприроднадзор с просьбой провести проверку загрязнения реки, — пишут активисты «ОНФ».