  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Путин увеличил до 4 млн рублей разовую выплату участникам СВО, ставшим инвалидами - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Путин увеличил до 4 млн рублей разовую выплату участникам СВО, ставшим инвалидами
Фото Алексея Пирязева.

Путин увеличил до 4 млн рублей разовую выплату участникам СВО, ставшим инвалидами

Сейчас система выплат в случае ранений военнослужащим не учитывает их тяжесть.

Президент России Владимир Путин увеличил до 4 млн рублей размер единовременной выплаты участникам СВО при получении ранений, травм или контузий, повлёкших инвалидность. Соответствующий указ опубликован на портале официальных правовых актов.

«Такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере 4 млн рублей с учётом единовременной выплаты, произведённой при получении этого увечья (ранения, травмы, контузии)», — говорится в документе.

В случае если увечье получено в период с 24 февраля 2024 года до вступления в силу данного указа, единовременная выплата производится Фондом поддержки участников СВО.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 12:17 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Владимир ПутинСВОранениявыплаты

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле автоледи на KIA влетела в дерево
В Туле автоледи на KIA влетела в дерево
Иногда хочется простого человеческого: разбогатеть. И быстро
Иногда хочется простого человеческого: разбогатеть. И быстро
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.