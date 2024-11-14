Путин увеличил до 4 млн рублей разовую выплату участникам СВО, ставшим инвалидами

Фото Алексея Пирязева.

Сейчас система выплат в случае ранений военнослужащим не учитывает их тяжесть.

Президент России Владимир Путин увеличил до 4 млн рублей размер единовременной выплаты участникам СВО при получении ранений, травм или контузий, повлёкших инвалидность. Соответствующий указ опубликован на портале официальных правовых актов.

«Такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере 4 млн рублей с учётом единовременной выплаты, произведённой при получении этого увечья (ранения, травмы, контузии)», — говорится в документе.

В случае если увечье получено в период с 24 февраля 2024 года до вступления в силу данного указа, единовременная выплата производится Фондом поддержки участников СВО.