В Госдуме захотели отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом

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В Госдуме захотели отменить последнюю рабочую неделю перед Новым годом и сделать субботу, 28 декабря, выходным днем, пишет Lenta.ru.

По информации издания, парламентарии обратились к зампредседателя правительства России Дмитрию Григоренко с предложением дать региональным властям право самим решать, будет ли предновогодняя рабочая неделя шестидневной.

Депутат Станислав Наумов считает, что дополнительный выходной даст импульс развитию семейного туризма в стране.

Напомним, пока сообщалось, что на неделе с 23 по 29 декабря будет шесть рабочих дней, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. При этом последний рабочий день года не сократят. Таким образом, на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.