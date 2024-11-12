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В Госдуме захотели отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом
Фото: ru.freepik.com.

В Госдуме захотели отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом

Депутаты считают, что выходной даст импульс развитию семейного туризма в стране.

В Госдуме захотели отменить последнюю рабочую неделю перед Новым годом и сделать субботу, 28 декабря, выходным днем, пишет Lenta.ru.

По информации издания, парламентарии обратились к зампредседателя правительства России Дмитрию Григоренко с предложением дать региональным властям право самим решать, будет ли предновогодняя рабочая неделя шестидневной.

Депутат Станислав Наумов считает, что дополнительный выходной даст импульс развитию семейного туризма в стране. 

Напомним, пока сообщалось, что на неделе с 23 по 29 декабря будет шесть рабочих дней, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. При этом последний рабочий день года не сократят. Таким образом, на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.

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Автор:
сегодня, в 12:02 +1
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