Владелец ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» и его главбух обвиняются в неуплате 160 млн рублей

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Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ — уклонение от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем в особо крупном размере. Поводом для возбуждения стало заявление регионального УФНС России по Тульской области.

Следствие установило, что с января 2021 года по март 2023 года владелец сети ювелирных магазинов, действуя вместе с главным бухгалтером, путем дробления бизнеса уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 160 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Myslo, речь идет о магазинах «Бриллиантовая ручка».

В прокуратуре уточнили, что владелец магазинов будучи в сговоре с главным бухгалтером раздробил свой бизнес, создав ряд подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для искусственного занижения общего размера получаемого им дохода с целью применения упрощенной системы налогообложения.

В ходе расследования уголовного дела следователями проведен большой объем следственных действий. Допрошено более 70 человек, проведено более 20 обысков, осмотрена изъятая документация и иные предметы, проведено несколько судебных экспертиз, которые в совокупности подтвердили причастность вышеуказанных лиц к инкриминируемому преступлению.

Индивидуальному предпринимателю и его главному бухгалтеру предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе следствия ими добровольно погашен ущерб на сумму более 36 млн рублей. Судом по ходатайству следователя с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на сумму свыше 148 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.